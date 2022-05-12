Сейчас они ведут переговоры с Германией о получении танков Leopard.

Чехия может отправить в Украину больше советских танков, если Германия передаст современные модели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.

В частности, Чехия сможет передать Украине больше танков советского производства в том случае, если Германия отправит в Чехию танки Leopard.

Как ожидает Чернохова, Германия может отправить в Чехию не самую современную версию танков Leopard.

"Я думаю, что мы на правильном, верном пути. Это касается получения танков Leopard", - подчеркнула она.

Чехия уже отправляла в Украину несколько немодернизированных танков после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

Также Чехия отправила в Украину тяжелую технику с армейских складов и частных оружейных компаний, в том числе артиллерию, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня.

После этого Россия направила ей ноту с предупреждением, что та не может поставлять оружие советского производства без ее согласия.

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