Чехия может отправить в Украину больше советских танков, если Германия передаст современные модели.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.
В частности, Чехия сможет передать Украине больше танков советского производства в том случае, если Германия отправит в Чехию танки Leopard.
Как ожидает Чернохова, Германия может отправить в Чехию не самую современную версию танков Leopard.
"Я думаю, что мы на правильном, верном пути. Это касается получения танков Leopard", - подчеркнула она.
Чехия уже отправляла в Украину несколько немодернизированных танков после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.
Также Чехия отправила в Украину тяжелую технику с армейских складов и частных оружейных компаний, в том числе артиллерию, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня.
После этого Россия направила ей ноту с предупреждением, что та не может поставлять оружие советского производства без ее согласия.