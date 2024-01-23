Погибших в результате атаки по Харькову уже 8.

В Харькове в завалах разрушенного дома обнаружили тело 21-летней девушки. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате ударов РФ погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - написал он в Telegram.

Синегубов информирует, что всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли.

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Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины.

"В общей сложности в результате утренних обстрелов города уже погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Обновлено: Под завалами нашли тело ребенка, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По состоянию на сейчас – 8 погибших", – написал он.

Начальник следственного управления ГУНП Харьковщины Сергей Болвинов уточнил, что из-под завалов достали тело 8-летней девочки.

"Вероятнее всего, этот ребенок – дочь погибшей женщины, которую нашли под завалами раньше. Погибших уже восемь человек. Раненых – пятьдесят семь. Продолжаем проверку, чтобы подтвердить личности женщины и девочки, спасательная операция продолжается. Искренние соболезнования родственникам погибших", – добавил он.

Обновлено: Под завалами разрушенного дома могут находиться еще 3-4 человека. Такую информацию озвучил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Будем работать до поздней ночи, пока не разберем завалы", – подчеркнул он.

Атака РФ по Харькову 23 января - последние новости

В Харькове под завалами оказалась целая семья. В 12:30 областная прокуратура сообщила, что в Харькове количество погибших в результате обстрела возросло до пяти человек (четыре женщины и один человек), раненых - до 46. среди раненых двое детей 10 и 12 лет.

Как известно, утром оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города. По предварительной информации, били ракетами Х-22.

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены гражданские автомобили.

По информации мэра города Игоря Терехова, в результате террористической атаки России по Харькову пострадали 30 жилых домов. Из-за повреждений в 20 домах власти были вынуждены отключить отопление, в 14 отключено электричество, в 12-ти газоснабжение. На местах прилетов продолжают работать все соответствующие службы. Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева.

Ранее также сообщалось, в Харькове из-под завалов разрушенного дома спасли мужчину, но его жена с ребенком еще где-то там, в развалинах. Их ищут спасатели.

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