Глава ОВА призывает признать Россию государством-террористом.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видео "прилета" вражеской ракеты в один из университетов в Николаеве.

Ролик он разместил в Twitter.

"Сегодня Россия-террорист атаковала два крупнейших университета в Николаеве. По меньшей мере, 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран объявить Россию тем, чем она на самом деле является, террористом", – написал он.

Обновлено. Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что на местах обстрела уже работают спасатели и аварийные бригады:

"Пока известно о двух раненых. На этот раз раш*сты влупили по Николаеву около 07:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!".

Ранее сообщалось, что только в акватории Черного моря российская армия держит на кораблях наготове 32 крылатые ракеты типа "Калибр".

Напомним, по информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила по украинским городам более 2960 ракет: "Главная цель ракет – гражданские объекты".

По его словам, это тактика России, которая направлена на то, чтобы выгнать людей из наших городов и чтобы каждый из украинцев испытывал страх перед государством-террористом.

Ранее сообщалось, что утром 15 июля в Николаеве прогремела серия мощных взрывов.

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