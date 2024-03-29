Также в небе фиксируются вражеские дроны.

В ночь на пятницу, 29 мая 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз массированно атакуют Украину ракетами. Зафиксированы пуски с самолетов Ту-95МС.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Ранее был зафиксирован взлет нескольких вражеских бортов с аэродрома "Оленья". Он расположен в Мурманской области страны-агрессора.

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Обновлено 05:10: Ракеты изменили курс в направлении Тернопольской области.

Обновлено 05:08: Крылатые ракеты с Волыни летят в сторону Львовской области, сообщили в Воздушных силах.

Также зафиксирован пролет управляемой авиационной ракеті через Харьковщину в направлении Полтавщины.

Обновлено 05:05: В связи с атакой россиян по Украине в воздушном пространстве Польши работают самолеты Польши и союзников. Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

Обновлено 05:00: Зафиксированы пуски баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

Тем временем жителей города Стрый на Львовщине призвали пройти в укрытия из-за угрозы "Кинжалов".

Обновлено 04:56: Зафиксированы пуски ракет "Кинжал".

"Житомирщина в юго-западном направлении", – сообщили в Воздушных силах.

Впоследствии военные добавили, что ракета летит через Хмельницкую область в юго-западном направлении.

Обновлено 04:53: Взлет 3-х МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" подтверждают в ВС ВСУ.

Обновлено 04:52: Крылатые в Винницкой области снова меняют курс на Житомирщину, говорят в Воздушных силах.

В то же время "Николаевский Ванек" сообщил о взлете трех бортов МиГ-31К, способных нести "Кинжалы".

Обновлено 04:44: Еще одна группа ракет следует с юга Киевщины в сторону Винницкой области.

Обновлено 04:40: Ракеты меняют курс, летят в сторону Житомирской области, заявили в Воздушных силах.

Кроме того, зафиксирована управляемая авиационная ракета через Харьковщину в направлении Полтавщины.

Обновлено 04:37: Крылатые ракеты в Винницкой области движутся в западном направлении.

Обновлено 04:32: В ВС ВСУ сообщают о ракетах в направлении Винницкой области.

Обновлено 04:30: Ракеты, летевшие в Черкасской области в юго-западном направлении, меняют курс на юг Киевщины.

Обновлено 04:26: Крылатые ракеты в Черкасской области движутся в юго-западном направлении, сообщают Воздушные силы.

Тем временем новые ракеты, державшие курс из Сумщины на Полтавщину, летят в сторону Черкасской области.

Обновлено 04:21: Крылатые ракеты следуют из Полтавщины в сторону Черкасской.

Обновлено 04:16: Новые ракеты входят в воздушное пространство Украины через Сумщину. Летят в направлении Полтавщины, сообщают в ВС ВСУ.

Обновлено 04:13: Воздушные силы сообщают о крылатых ракетах на Полтавщине. Они летят в юго-западном направлении.

Между тем, "Николаевский Ванек" пишет о вероятности новых пусков ракет с самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Они будут входить в воздушное пространство Украины в течение следующих 60-90 минут.

Обновлено 04:11: Военные призывают жителей Каменского Днепропетровской области перейти в укрытия.

Обновлено 04:08: Крылатые ракеты через Сумщину – в направлении Полтавщины, сообщают в ВС ВСУ.

Обновлено 04:03: Военные сообщают о крылатой ракете (ракетах) на Днепр.

Обновлено 03:59: Первые ракеты летят через Харьковскую область в направлении Полтавской, сообщили Воздушные силы.

Из-за пусков ракет и наличии в небе вражеских дронов в Украине объявлена масштабная тревога.

Атака РФ по Украине 29 марта

Кроме ракет, россияне выпустили по Украине ударные беспилотники. Атака дронами продолжается уже несколько часов. Первое сообщение о фиксации "шахедов" в Сумской области поступило от Воздушных сил около 20:30 28 марта.

Вражеские дроны фиксировались как на юге, так и на востоке, севере, центре и западе Украины. Во многих регионах, в частности на Львовщине, работала противовоздушная оборона.

Также сообщалось о ракете в направлении Каменского Днепропетровской области. Впоследствии глава местной ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне атаковали ряд объектов критической инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем – его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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