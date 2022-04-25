Семья девушки пока также осталась без крыши над головой.

В Одессе стало известно о молодых супругах, которые погибли во время попадания ракеты в многоэтажку 23 апреля.

Об этом в социальных сетях сообщают друзья погибших Милы и Богдана.

В частности, об этом написала знакомая супругов Вероника Касс. По ее данным, погибшая женщина была беременна.

"В одну секунду мы потеряли вас... Моя дорогая и милая девочка!!!!! Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась... России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российской власти, издающей такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!", - написала она.

Она называет русских военных извергами, выдуманной расой, которой никогда не понять, не осознать ужаса, который она творит.

Соседка супругов Ольга Самара рассказала, что квартиры супругов в результате ракетного удара вообще нет – вместо нее зияет дыра. Семья этой женщины в настоящее время также осталась без крыши над головой, так как их квартира для проживания непригодна.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них - 16-этажный. Погибли 7 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Да, в одной семье погибло три поколения - не только маленький ребенок, но и его мать и бабушка. О судьбе еще одного человека ничего неизвестно. 18 человек получили ранения.

Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, которая убирала там могилы.

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