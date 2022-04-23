Запуск происходил из акватории Каспийского моря.

В результате ракетного обстрела Одессы повреждены два жилых дома и убиты по меньшей мере 5 человек. Ракеты запускали из акватории Каспийского моря.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Извещается, что россияне в промежутке с 14 до 15 часов выпустили несколько крылатых ракет. Они были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

"Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Мэрия Одессы информирует, что 2 ракеты поразили военный объект и 2 попали в жилые дома. В соцсетях публикуют фото последствий обстрела - снаружи и изнутри поврежденного дома.

Момент пролета ракеты над городом и попадания в дом зафиксировали на фото и видео.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Суспильное Одесса" сообщила, что в результате ракетного удара по Одессе есть погибшие и травмированные, количество уточняется. Под завалами находятся люди, разбор продолжается.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко информирует, что в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших - трехмесячный человек и мужчина, который сгорел прямо в своем авто возле обстрелянного дома.

Глава ОПУ Андрей Ермак информирует о по меньшей мере 5 убитых и 18 раненых в результате обстрела. Он также подтверждает, что среди убитых – трехмесячный ребенок.

Антон Геращенко также информирует, что осколки ракеты попали на территорию одного из кладбищ в городе. Ранена женщина.

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