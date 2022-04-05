Николаевская областная государственная администрация опубликовала список погибших в результате ракетного обстрела здания ОГА 29 марта.

Список появился на Facebook-странице администрации.

"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – говорится в сообщении.