Николаевская областная государственная администрация опубликовала список погибших в результате ракетного обстрела здания ОГА 29 марта.
Список появился на Facebook-странице администрации.
"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – говорится в сообщении.
Ракетный удар по Николаевской ОГА: список погибших
- Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039
- Бинчевая Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"
- Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница департамента финансов
- Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Долгова Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
- Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры
- Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи
- Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница департамента финансов
- Лысик Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата
- Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата
- Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны
- Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны
- Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039
- Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны
- Оплят Константин Викторович – военнослужащего территориальной обороны
- Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны
- Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны
- Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны
- Солонара Артем Олегович – сотрудник департамента финансов
- Степасюк Андрей Васильевичй – военнослужащий территориальной обороны
- Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
- Торховая Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
- Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник КП "Николаевская областная варта"
- Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны
- Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
- Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудниа отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета
- Хомровой Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата
- Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи
- Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащего территориальной обороны".
Ракетный удар по Николаевской ОГА: подробности
Как сообщал УНИАН, 29 марта оккупанты атаковали девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. От попадания ракеты произошло разрушение центральной секции ОГА с 9-го по 1-й этажи.
В результате обстрела погибли 36 человек.