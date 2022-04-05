фото ГСЧС

Николаевская областная государственная администрация опубликовала  список погибших в результате ракетного обстрела здания ОГА 29 марта.

Список появился на Facebook-странице администрации.

"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Николаевской ОГА: список погибших

  • Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039
  • Бинчевая Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"
  • Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница департамента финансов 
  • Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Долгова Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
  • Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры 
  • Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи
  • Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница департамента финансов 
  • Лысик Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата 
  • Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата 
  • Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны
  • Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны
  • Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039
  • Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны
  • Оплят Константин Викторович – военнослужащего территориальной обороны
  • Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны
  • Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны
  • Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны
  • Солонара Артем Олегович – сотрудник департамента финансов 
  • Степасюк Андрей Васильевичй – военнослужащий территориальной обороны
  • Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
  • Торховая Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
  • Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики 
  • Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник КП "Николаевская областная варта"
  • Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны
  • Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
  • Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудниа отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета
  • Хомровой Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата 
  • Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи
  • Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащего территориальной обороны".

Ракетный удар по Николаевской ОГА: подробности 

Как сообщал УНИАН, 29 марта оккупанты атаковали девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации. От попадания ракеты произошло разрушение центральной секции ОГА с 9-го по 1-й этажи.

В результате обстрела погибли 36 человек.

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