Жертвами удара стали 36 людей.

Одним из погибших в результате удара оккупантов по зданию Николаевской областной государственной администрации является Николай Хомровой, отец олимпийской чемпионки Пекина-2008 по фехтованию на саблях Елены Гладырь (Хомровой).

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины в Facebook.

"В результате удара российскими ракетами по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионки Пекина-2008 по фехтованию на саблях Елены Гладырь (Хомровой) Николай Хомровой. Выражаем соболезнования Елене и ее семье. Никогда не простим", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в результате ракетного обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с 9-го по 1-й этажи. Вследствие этого погибли 36 человек.

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