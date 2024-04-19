По состоянию на сейчас пострадали девять человек.

В ночь на 19 апреля российская оккупационная армия атаковала город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен.

Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, под завалами могут находиться люди. По состоянию на сейчас, предварительно, пострадали шесть человек.

"На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина. Больше информации - позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается", - отмечается в сообщении.

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Впоследствии городской голова Борис Филатов заявил, что количество пострадавших возросло до девяти.

Война в Украине - атаки на Днепропетровскую область

Российские оккупанты регулярно обстреливают этот регион. Так, 14 апреля в результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек. Речь идет о жителях областного центра, а также Любимовской общины.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате ракетной атаки российских оккупантов по Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект и предприятие. Из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести

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