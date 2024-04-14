В областном центре изуродованы 33 частных дома, побиты 10 авто и грузовик.

Количество пострадавших в результате ракетной атаки россиян по городу Днепр ежеминутно увеличивается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате падения обломков российской ракеты, которую россияне запустили по Днепру, пострадали уже 12 человек. Речь идет о жителях областного центра, а также Любимовской общины.

"Троим медицинскую помощь оказали на месте. Еще трое, среди которых и 15-летний подросток, будут лечиться дома. Двое мужчин 62 и 39 лет и 35-летняя женщина остаются в медучреждении", - написал Лысак.

От уточнил, что в областном центре изуродованы 33 частных дома. Побиты 10 авто и грузовик.

"В районе, где упали обломки вражеской ракеты, работают все службы. А еще психологи ГСЧС и Нацполиции. Рядом благотворители. Они также готовы предоставить строительные материалы, чтобы временно закрыть изуродованные крыши и окна", - рассказал председатель Днепропетровской ОВА.

Война в Украине - последние новости

В воскресенье, 14 апреля, стало известно о погибших в двух регионах. В результате очередных ударов России по территории Украины погибли гражданские люди в Донецкой и Сумской областях.

По данным местных властей, два человека погибли, еще двое были ранены.

Также УНИАН сообщал, что более сотни оккупантов погибло на Ореховском и Херсонском направлениях.

Кроме того, в течение суток враг потерял 51 единицу техники, из них - танк, 20 единиц автобронетехники, 12 артиллерийских систем, 2 разведБпЛА, 4 аэрофотостанции, 3 системы видеоконтроля, 5 станций РЭБ, 3 лодки и гидроцикл.

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