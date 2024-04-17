Это был ракетный удар.

Оккупанты во время утренней тревоги в Украине ударили по Чернигову - есть жертвы и раненые. Похоже, враг мстит за события в оккупированном Крыму.

Детали о ситуации в своем Telegram-канале сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. "Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", - написал он.

Других подробностей он пока не сообщил. Кроме того, исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако заявил, что речь идет о прилете по объекту социальной инфраструктуры. "К сожалению, есть пострадавшие", - отметил он.

Впоследствии Чаус уточнил, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города.

"Есть погибшие гражданские, есть много раненых", - заявил он.

На месте работают медики и спасатели. Также создан штаб для оказания помощи людям.

Ранее в Черниговской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.

Обновлено в 10:20. В эфире телемарафона Ломако заявил, что сейчас известно о четырех погибших.

"В результате ракетных ударов по Чернигову известно о четырех погибших", - сказал чиновник.

Ранее в Telegram он отмечал, что РФ атаковала объекты гражданской и социальной инфраструктуры города.

"Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", - проинформировал Ломако.

Атака на Крым - что произошло ночью

В ночь на 17 апреля было шумно на территории временно оккупированного Крыма. Взрывы раздавались в Джанкое. Местные сообщали, что там занялся пожар. Соответствующий ролик ночью распространяли социальные сети.

Утром местная мониторинговая группа опубликовала спутниковый снимок от VIIRS/Suomi NPP. Из космоса зафиксировали шесть очагов пламени в районе дислокации местного военного аэродрома. Там стояли важные эскадрильи россиян (Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52).

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