Российские войска выпустили по украине 81 ракету разного базирования.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар РФ 9 марта и опубликовал жуткие фото последствий атаки.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным", - отметил президент.

По его словам, на местах "прилетов" работают вес службы, продолжается возобновление работы энергосистемы, применялись ограничения по всем регионам.

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"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не минует", - заявил Зеленский.

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