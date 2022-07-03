Сегодня утром оккупанты нанесли по Краматорску три ракетных удара.

В Краматорске в результате ракетных ударов разрушена гостиница и часть дороги в жилом районе.

Об этом сообщила Донецкая облгосадминистрация, обнародовав видео руин, образовавшихся в результате попаданий вражеских ракет по отелю.

Как отмечается, сегодня утром оккупанты нанесли по Краматорску три ракетных удара.

"По предварительной информации, рашисты стреляли ракетами РСЗО "Смерч". Одна из ракет разрушила гостинично-жилой комплекс. Две другие - часть дороги в жилом районе. На месте событий сейчас работают оперативные службы и правоохранители", - говорится в сообщении.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что отель не принимал посетителей с начала войны.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики второй день подряд обстреливают Краматорск из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Городские власти призвали местных жителей не пренебрегать сигналами тревоги и находиться ближе к укрытиям.