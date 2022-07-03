По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет, но есть серьезные разрушения.

Российские захватчики второй день подряд обстреливают Краматорск из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Об этом городской голова Краматорска Александр Гончаренко сообщил в Facebook.

"Второй день оккупанты бьют из РСЗО "Смерч" по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и стреляют по мирному населению. Предварительно, без жертв, но есть серьезные разрушения. Работает взрывотехническая служба", - отметил Гончаренко.

Он призвал местных жителей находиться поближе к укрытиям, не пренебрегать сигналами тревоги.

Удары по Краматорску:

8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тысяч людей, поскольку продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины.

В результате вражеского обстрела погиб 61 человек и 121 получил ранения.

9 июня россияне нанесли ракетный удар по Краматорску.

2 июля 2022 года россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей".

Вас также могут заинтересовать новости: