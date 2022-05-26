Ущерб рассчитали по факту загрязнения атмосферного воздуха от пожаров на нефтебазах.

Почти четверть миллиарда гривень убытков окружающей среде Украины нанесли российские войска, обстреляв нефтебазы Житомирской и Ривненской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в Facebook.

"Почти 225 млн гривень убытков окружающей среде Украины нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы Житомирской и Ривненской областей", – сказано в сообщении.

Вред рассчитали по факту загрязнения атмосферного воздуха от пожаров на нефтебазах, находящихся на территориях Житомирской и Ривненской областей, и были повреждены в результате ракетно-бомбовых ударов агрессора, рассказали в инспекции.

Напомним, с 24 февраля российская армия нанесла по Украине более 1474 ракетных удара. Всего российские войска применили 2275 различных ракет. Также было совершено более 3 тысяч авиаударов российскими самолетами и вертолетами, сообщил Владимир Зеленский.

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