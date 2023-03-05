Он также отметил, что в России наблюдается нехватка ракет.

Военный эксперт Александр Мусиенко прогнозирует, что российские оккупационные войска могут не отказаться от ракетных ударов по Украине вплоть до окончания войны. По его словам, есть два варианта, по которым россияне могут бить по украинским городам.

В эфире 24 канала Мусиенко отметил, что оккупанты могут устраивать удары с меньшей интенсивностью, но и с меньшими перерывами между обстрелами. Он также подчеркнул, что в РФ не хватает ракет, что свидетельствует о том, что российский военно-промышленный комплекс не может обеспечить потребности собственной армии.

"С другой стороны в России вовсе прекратить ракетные атаки, даже выпуская по несколько ракет, большинство которых или все собьет украинская система ПВО, не могут", – считает эксперт, добавив, что это стало бы репутационным и имиджевым поражением для РФ.

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"Это еще одно из очередных унижений, что у России откровенно заканчиваются ракеты. Они этого показать не могут", – объяснил Мусиенко.

По его мнению, последующие атаки могут быть произведены либо с большей точностью ударов, но с меньшим количеством пусков, либо с более длительными паузами между обстрелами. Например, если раньше враг мог набрать ракеты для удара за 7-10 дней, то в будущем этот интервал может возрасти до 3-4 недель.

"Пока они будут накапливать определенный залп ракет и после этого применять их, но не в большем количестве, чем мы видели до этого", – добавил эксперт.

Однако российские оккупационные войска могут прибегнуть к другой тактике – более точным ударам. Эксперт отмечает, что в таком случае атаки будут более частыми, но более точными и с небольшим количеством ракет – 10-15 штук.

Ракетные удары РФ по Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские оккупационные войска устроили уже более 10 массированных обстрелов украинских городов. Однако враг также не прекращает обстрелов прифронтовых городов. В частности, на днях оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. Жертвами атаки стали 11 человек, среди которых и один ребенок.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежедневным обстрелам со стороны оккупационных войск РФ поддаются приграничье и юг Украины.

В то же время стоит отметить, что эффективность российских обстрелов значительно ниже, чем в начале вторжения. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев подчеркнул, что украинская ПВО сбивает около 80% выпущенных по Украине ракет, а наши специалисты противовоздушной обороны за время войны стали более профессиональными.

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