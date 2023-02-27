Эксперт уверен, что РФ испытывает серьезный дефицит ракетного вооружения.

Массированные атаки России значительно уменьшились из-за истощения запасов ракет и состояния пусковых установок, требующего ремонта.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, заявив буквально, что у РФ "нет ракет".

"РФ нужно месяц, чтобы произвести 40 ракет разных модификаций. Это один залп. А потом еще месяц ждать, чтобы опять сделать массированный ракетный удар, - отметил он. - И то, мы выдерживали по 100 ракет, по 80 ракет".

Как сказал Жданов, под командованием генерала РФ Сергея Суровикина российские оккупационные войска расстреляли большую часть ракетного боезапаса, плюс их пусковые установки на тех же кораблях в Черном море "сдохли" и требуют ремонта:

"Наверное, шахтные пусковые установки пришли в негодность. Есть лимит пусков, надо теперь ремонты делать. А за какие деньги и на каком заводе?".

Также Жданов заявил, что сейчас украинские защитники сбивают практически все российские ракеты, кроме "Кинжалов" и Х-22: "И то осталось подождать до середины марта: получим первые комплексы Patriot или Mamba (SAMP/T) - Х-22 для нас будет не проблема, и "Кинжалы" будем пытаться перехватывать".

Сколько ракет осталось у России - что сообщалось

Как писал УНИАН, в конце 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация вышла за пределы необходимого для собственной защиты резерва в использовании крылатых и баллистических ракет.

По его словам, у России осталось менее 13% ракет "Искандер", в то время как необходимо иметь хотя бы 25-30%.