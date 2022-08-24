Информация о пострадавших выясняется.

Российские захватчики нанесли двух ракетных ударов по критической инфраструктуре в Хмельницкой области.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

"Нанесено 2 ракетных удара по критической инфраструктуре Шепетовского района. Пожар локализован. Сейчас там работают службы ГСЧС. Последствия мы ликвидируем", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что в домах, находящихся рядом, выбило окна и двери.

"Выясняется информация о пострадавших", - добавил Гамалий.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о прилетах вражеских ракет в области.

Стоит отметить, что сегодня украинцы отмечают 31-ю годовщину віденовлення украинской независимости. Еще с ночи и весь день по городам Украины раздаются воздушные тревоги. Оккупанты "приветствуют" украинцев ракетами, в том числе и с территории Беларуси.

Ранее укринцев предупреждали о возможных ракетных ударах россиян по украинским населенным пунктам 24 августа. В связи с этим во всех городах Украины отменили все праздничные мероприятия.

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