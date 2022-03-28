По предварительным данным, жертв нет.

Крылатая ракета по Волыни была выпущена со стороны Беларуси.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

"О ракетном ударе на Волыни. Крылатая ракета была выпущена со стороны Республики Беларусь", - отметил он.

Погуляйко добавил, что на месте ракетного удара работают спасатели

"По предварительным данным, информации о жертвах нет", - заметил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 27 марта городской голова Игоря Полищук сообщил, что в Луцке раздался взрыв.

"Прошу не публиковать фото и видео взрывы и другую информацию", - отметил он и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Позже Погуляйко сообщил о ракетных ударах по нефтебазе.

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