Кроме того, фиксируется подвоз российских ракет к "Искандерам" на территорию РБ.

Российские оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа, а в город Калинковичи в Беларуси свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

Об этом говорится в сводке Генштаба.

"На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М", - говорится в сообщении.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа.

Подразделения, понесшие существенные потери, обычно отводятся на территорию Беларуси. Так, с территории Киевской области в Беларусь вывели до 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил. Сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе города Сумы, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, в полном объеме выведена из Украины на территорию РФ.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. По направлению на город Изюм пытались вести наступательные действия.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг осуществлял артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобугском направлении положение и действия противника оставались без существенных изменений.

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