Глава Волынской ОВА посоветовал местным жителям оставаться в укрытии, пока длится тревога.

Председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщает о ракетных ударах по нефтебазе.

Об этом говорится в заметке в его Telegram-канале.

"На Волыни прогремели взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации будет позже", - отметил Погуляйко.

Позже он сообщил: "Что касается прогремевших взрывов. Это были ракетные удары по нефтебазе. Воздушная тревога продолжается. Будьте в укрытиях!".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил, что в Луцке прогремел взрыв.

"Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию", - отметил он и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Вас также могут заинтересовать новости: