Гамма-фон по состоянию на 15:00 является таким, который не превышает свойственный для этой территории естественный фон.

Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"По состоянию на 15 часов 04.03.2022 гамма-фон составляет: г. Энергодар — 10.8 мкР/ч; г. Бердянск — 11.7 мкР/ч; пгт. Андреевка — 12 мкР/ч; г. Мелитополь — 11-21 мкР/ч; г. Роды — 13-14 мкР/ч; г. Орехов — 12 мкР/ч; г. Токмак — 11 мкР/ч", — сообщил Старух.

Он отметил, что указанный гамма-фон является таким, который не превышает свойственный для этой территории естественный фон.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации. Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточенно близко 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев". Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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