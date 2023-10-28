Также поражены еще 5 единиц вражеской техники, в том числе грузовики с личным составом и боеприпасами.

В Донецкой области украинские военные с помощью дронов только за два дня минуснули самый современный российский танк Т-90 "Прорыв", а также поразили танк Т-80, бронированную машину, артиллерийскую систему, два грузовика с личным составом и боеприпасами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, отметив, что разобраться с техникой оккупантов военным помогли БПЛА "Вампир" и R-18.

"Разобраться с техникой оккупантов военным помогли БПЛА "Вампир" и R-18. этих "птичек" мы недавно передали от армии дронов. Продолжаем обеспечивать беспилотниками от государства все направления фронта и масштабировать производство украинских дронов", - отметил министр.

Как искусственный интеллект уничтожает оккупантов в Украине

Проект "Армия дронов" начали летом прошлого года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов. В этом году на эти нужды государство выделило 40 миллиардов гривень, а в следующем году предусмотрено направить 48 миллиардов гривень.

В начале октября стало известно, что на фронт отправляют почти 2 тысячи БПЛА с искусственным интеллектом. "Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за средства государственной программы "Армия дронов". Они помогают безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ. Искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. После чего работают ударные коптеры и артиллерия.

26 октября 2023 года стало известно о том, что ВСУ направили более 200 дронов Heavy Shot для ликвидации войск РФ. Возможности новых "птичек" раскрыл министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По словам министра, эти "птички" помогут воинам держать оборону и контратаковать - военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты оккупантов. Он отметил, что Heavy Shot имеют устойчивую к действию РЭБ систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов. Эти дроны полностью разработаны и произведены в Украине компанией Gurzuf Defence.

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