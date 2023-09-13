Танк не спасли даже мешки с землей, которыми оккупанты обкладывают свою технику.

Одесские нацгвардейцы на Херсонском направлении уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

"Бойцы 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии нанесли точное огневое поражение вражескому танку, после чего боекомплект танка сдетонировал и ему просто оторвало башню. Не спасли даже мешки с землей, которыми оккупанты обкладывают новейшую технику для дополнительной защиты", - рассказали в пресс-службе.

Также гвардейцы обнародовали видео, на котором зафиксирован момент удара по вражескому танку и то, как он превращается в факел.

Танк Т-90 "Прорыв" - что известно

Т-90АМ ("Прорыв - 2") - глубокая модернизация основного боевого танка Т-90. Экспортные версии этих модификаций танка известны под наименованиями Т-90СМ/МС.

На "броне" установлен новый автомат заряжания и модернизированная пушка 2А46М-5, а также зенитная установка "УДП Т05БВ-1", дистанционно управляемая 7,62-мм.

Танк оснащен модульной динамической защитой третьего поколения: установлена динамическая защита "Реликт" вместо "Контакт-5".

Т-90М "Прорыв" считается самым современным и дорогим российским танком. По некоторым данным, его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.

Война в Украине - другие новости

Напомним, на Херсонском направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали 23 оккупантов. Уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град", восемь пушек, миномет, две боевые машины пехоты "БМП-3", три единицы автомобильной техники, катер и лодку. Также на металлолом пошли два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" и наблюдательный пункт.

Вас также могут заинтересовать новости: