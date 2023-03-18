По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Вечером 18 марта российские оккупанты направили дроны-камикадзе иранского производства Shahed в направлении Киева, однако противовоздушной обороне удалось их уничтожить.

"Враг в очередной раз запустил в направлении Киева барражирующие боеприпасы Shahed. Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. В очередной раз благодарим их за отличную работу", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

Видео дня

Дроновая атака России 17 марта - детали

17 марта в Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях по состоянию на 21.30 была объявлена воздушная тревога, потом она переместилась и на запад.

Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в небе над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника. Однако два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Вас также могут заинтересовать новости: