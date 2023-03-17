Над Днепропетровщиной сбиты три ударных беспилотника врага.

Вражеские БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информируя о последствиях атаки врага.

"Военные из воздушного командования "Схид" уничтожили в небе над Днепропетровской облстью три вражеских беспилотника. Вероятно, "Shahed". Есть и попадание. Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения", - написал Лысак.

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Он отметил, что на объекте работают все службы.

Последствия атаки уточняются.

Атака дронами 17 марта - подробности

Вечером 17 марта россияне начали массированную атаку территории Украины дронами. Во многих областях объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на западные регионы страны.

Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе.

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