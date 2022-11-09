Если бы Путин выиграл на поле боя, добавляет оппозиционер, у его окружения не было бы к нему никаких вопросов.

Ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина не простит ему поражения на украинском фронте. И, похоже, дело к этому и идет.

Сценарий свержения хозяина Кремля назвал российский оппозиционер Леонид Гозман в новом выпуске программы "Аргумент".

"Окружение Путина, думаю, не простит ему поражения. Тем более, что это поражение означает резкое ухудшение, осложнение их жизни. Потому что они лишились того, ради чего работали - зарубежных активов, возможностей жить на Западе, яхт, дворцов", - говорит Гозман.

Если бы Путин выиграл на поле боя, добавляет оппозиционер, у его окружения не было бы к нему никаких вопросов.

"А посколько он проигрывает, я думаю, они на него накинутся. Поэтому все в руках ваших солдат", - подытожил Гозман.

Смена власти в России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину все чаще звучат прогнозы относительно того, что президент РФ Владимир Путин может быть отстранен от власти или даже убит.

Были версии, что Путина могут начать убеждать уйти с должности, чтобы снять часть санкций против РФ. В таком случае его преемником может стать премьер РФ Михаил Мишустин. Как говорит экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев, в таком случае Мишустин пытаться остановить боевые действия в Украине.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что на сегодня в РФ нет преемника Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

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