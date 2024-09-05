Кремлевский правитель Путин обвинил Украину в обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций, пригрозив зеркальным ответом.

"Это очень опасные теракты. Можно только представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей этой частью Европы", - сказал он во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Тем временем в министерстве иностранных дел России заявили, что украинская армия якобы пытается атаковать украинскую АЭС и станцию в Курске, чтобы "шантажировать международное сообщество".

"Главный объект - это атомные электростанции, и главный злодей - это киевский режим, который пытается эти ядерные объекты регулярно атаковать", - заявила представительница МИД Мария Захарова.

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