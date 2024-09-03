Украинские специалисты не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

Из-за российского массированного обстрела Украины 2 сентября на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошло повреждение одной из линий электропитания от украинской энергосистемы, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"ЗАЭС снова находится в зоне повышенного риска опасности. Сейчас ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированной Запорожской АЭС произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую ЗАЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

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В "Энергоатоме" отметили, что в случае повреждения второй линии, возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют как только специалистам будет гарантирована безопасность.

Стоит отметить, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправился на Запорожскую АЭС.

"Я направляюсь на Запорожскую АЭС (Украина), чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", - сообщил Гросси в соцсети Х.

При этом он напомнил, что прошло два года с момента создания миссии МАГАТЭ, чтобы помочь обеспечить безопасность на крупнейшей в Европе АЭС.

Запорожская АЭС - последние новости

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Запорожская атомная электростанция находится под контролем оккупантов. Враг разместил там военную технику и постоянно осуществляет провокации.

2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня существуют только политические шаги, чтобы вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

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