Диктатор тасует военных руководителей с целью добиться успехов в развязанной войне.

Российский диктатор Путин последнее время меняет генералов, командующих "спецоперацией" в Украине, намереваясь поскорее и "малой кровью" выполнить ее цели.

Подобная практика применялась в советский период, когда военных руководителей снимали с должностей в случае невыполнения целей, рассказал "Апострофу" военный историк Роман Пономаренко.

"Россия в нашем случае пытается действовать такими же методами. Объясню почему. Им тоже не выгодна длительная война, и им бы хотелось закончить ее как можно скорее. Путин, например, не использует слово "война" - у них "спецоперация" продолжается. Он постоянно подчеркивает, что не будет провозглашаться мобилизация в России. Соответственно, он пытается справиться малой кровью и максимально быстро. Поэтому тасуют военных руководителей, чтобы найти того, кто сможет добиться этого результата в поставленные какие-то временные рамки, которые у них оговорены", - отметил эксперт.

По его словам, Кремлю в настоящее время не удастся ускорить оккупацию украинских территорий. С этим Пономаренко и связывает частую замену генералов.

"Буквально с первых недель войны начались какие-то кадровые изменения. Конечно, мы сейчас не можем это отслеживать, потому что у нас нет достаточно или менее достоверных источников информации из российского лагеря. Тем не менее, такая тенденция там наблюдается", - подчеркнул он.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

По данным британской разведки в число отстраненных генералов входят командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южной группой войск (ЮГВ) генерал армии Александр Дворников, который также некоторое время исполнял обязанности Главного оперативного командующего.