Сейчас у россиян нет резервов для нового наступления, но они могут их накопить, говорит эксперт.

Российские войска в Украине на большинстве направлений уже занимают оборонительные позиции. Для врага это пагубно, оккупанты не понимают, что делать дальше.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

"Пока они шли вперед и захватывали - у них были цели и задачи. Сейчас в обороне - они путаются с целями и задачами, на сегодняшний день они реально начинают выдыхаться, у них не хватает резервов для накопления сил и средств, чтобы продолжать наступление", - отметил эксперт.

При этом он не исключил, что враг в случае наступления оперативной паузы и начала позиционной войны может накопить резерв и попытаться возобновить наступление.

"Тут может возникнуть своеобразное соревнование, гонка - кто быстрее, качественнее и больше подготовит резервов для возобновления наступления (со стороны россии) или перехода в контрнаступление (со стороны Украины, нас с вами). Но такая угроза - формирование резервов и продолжение наступления существует. На сегодняшний день такой угрозы нет. Они не могут дойти до административных границ Донецкой и Луганской области, о каком продвижении на Приднестровье можно говорить?", - добавил Жданов.

Ранее бывший глава Командования объединенных сил Британии, сэр Ричард Бэрронс заявил, что Россия осознает свое стратегическое поражение в войне против Украины.