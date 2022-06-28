По словам Андрусива, российские генералы не успевают выполнять цели Путина.

Российский диктатор Путин часто меняет генералов в руководстве Генштаба РФ по причине того, что они не успевают выполнять его приказы - они постоянно меняются.

Такое объяснение дал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, пишет "Обозреватель".

При этом качественных изменений после кадровых перестановок в российской армии не будет, считает он.

"Путин постоянно меняет цели. Его командиры не успевают с выполнением любых целей, которые он ставит. Даже взятие Северодонецка состоялось, но со значительным опозданием от его плана", - напомнил он.

Андрусив прогнозирует, что кадровые перестановки продлятся дальше и будут происходить регулярно. При этом он обратил внимание на то, что отстранение от командования войсками РФ в Украине генерала Александра Дворникова очень показательно, поскольку он принадлежит к окружению Путина.

"Очень показательно, что Путин начинает менять приближенных к себе. Дворников был таким. Это значит, что он испытывает бессилие", - подчеркнул советник министра.

"Но надо понимать, что все эти люди воспитаны в одной культуре военного мышления, в культуре одних подходов. И действительно, от смены командования особых изменений не будет", - заверил он.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщили, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины за ведение войны отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко.