Кремль надеется вызвать недовольство и хаос среди населения.

Президент России Владимир Путин приказал своей армии кошмарить Киев ракетными обстрелами.

"Приказ (обстреливать - УНИАН) отдает Путин. Особенно, что касается Киева или крупных городов-миллиоников. Я предполагаю, что это должно быть распоряжение верховного главнокомандующего - Путина. Он ставит задачу Министерству обороны кошмарить города-миллионики или как сейчас наверняка отдан приказ кошмарить столицу, довести ее до хаоса и паники", - заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если бы наша система ПВО и ПРО не сработали, то враг мог бы преуспеть.

"Ну, вот представьте, 18 ракет летело и хотя бы половина долетела, взорвались бы в Киеве девять. Что бы это было? После десятка таких атак... а таких атак было несколько десятков за всю войну, под сотню уже, мы тысячами часы воздушных тревог уже считаем в Украине", - сказал эксперт.

По мнению Жданова, в этом случае население этих городов говорило бы, что "лучше плохой мир, чем хорошая война". Он добавил, что цели атак распределяет Генеральный штаб РФ, а непосредственный приказ о ракетных обстрелах отдает начальник ведомства Валерий Герасимов.

"Так как воздушно-космические силы подчиняются министру обороны, а начальник Генерального штаба управляет этими силами оперативно - то есть в ходе ведения войны... Ниже него никто не может отдать командующему воздушно-космическими силами России приказ на боевое применение стратегической авиации. Так что Герасимов подписывает этот приказ, цели распределяет Генеральный штаб. Что касается стратегических целей, таких как города-миллионики или столица нашего государства - Киев, то это распоряжение отдает Путин", - подытожил эксперт.

Ракетный удар по Киеву

Последняя ракетная атака по столице Украины произошла рано утром 16 мая. Как отметили в КГВА, восьмая массированная атака оказалась исключительной по своей плотности - большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что силы ПВО сбили все выпущенные РФ ракеты. Позже пожарники показали кадры последствий ракетной атаки россиян по столице - из-за падения обломков вспыхнул пожар.

По примерным подсчетам, безрезультатный обстрел стоил агрессору $119,08 миллиона. Эксперты называют эту ночь исторической. Россия впервые использовала для массированной атаки большое количество ракет "Кинжал" и все равно не смогла продавить украинские силы ПВО.

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