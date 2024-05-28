В то же время, высокий представитель ЕС не сообщил, о каких именно странах идет речь.

Некоторые страны, поставлявшие свое оружие Украине, сняли возражения относительно его использования против объектов на территории РФ. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС с участием министров обороны стран-членов.

Высокий представитель ЕС отметил, что министры обсудили возможность снятия ограничений для Вооруженных сил Украины на применение западного вооружения с целью нанесения ударов по военным объектам на российской территории. В частности, этот вопрос поднимал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который лично присутствовал на заседании.

"Понятно, что это законное действие в соответствии с международным правом, когда оно применяется пропорциональным образом. Но также понятно, что принятие решения относительно этого зависит от каждой страны-члена индивидуально, в том числе относительно взятия на себя ответственности, делать это или нет. Некоторые страны-члены были против этого, и они изменили свое мнение. Сегодня они соглашаются снять ограничения в отношении вооружения, которое они поставляют в Украину", - подчеркнул Боррель.

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По его словам, принятие такого решения относится к полномочиям конкретных стран-членов.

"Никто не может заставить страну-члена снять эти ограничения на вооружение, которое они поставляют в Украину. Некоторые страны-члены, как я говорил несколько недель назад, считали это неуместным, но сейчас они решили сделать это", - сказал Боррель.

Также он сказал, что на уровне ЕС никто не будет заставлять страны действовать одним или другим образом.

При этом высокий представитель ЕС отказался сказать, сколько конкретно стран согласились снять соответствующие ограничения, потому что определенные страны открыто сообщили, что снимут ограничения, некоторые сообщили об этом не очень четким образом, а другие отметили, что подумают над этим.

Запрет на удары по РФ западным вооружением

Как сообщал УНИАН, ранее Боррель объяснил, почему важно предоставить Украине разрешение на нанесение ударов западным оружием по территории Российской Федерации. В частности, если Украина не может зайти туда, откуда едет российское наступление, то должна как-то отвечать, потому что в будущем возможная атака на Киев будет происходить с российской территории.

Также мы рассказывали, что в НАТО и ЕС все активнее призывают снять запрет на удары по России западным оружием. Украина утверждает, что это ограничивает ее возможности по предотвращению трансграничных атак РФ.

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