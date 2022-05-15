Сроки, вероятно, зависят от того, насколько Путин понимает деградировавшее состояние российских вооруженных сил в Украине.

Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен в ближайшие месяцы аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.

Тогда он, вероятно, заявит, прямо или косвенно, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, распространяется на эти недавно аннексированные территории. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.

Сроки аннексии Путина, вероятно, зависят от того, насколько он понимает деградировавшее состояние российских вооруженных сил в Украине. Российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей по обеспечению безопасности всех Донецкой и Луганской областей и вряд ли это сделают. Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над некоторой частью украинской территории, которую в настоящее время оккупирует Россия.

Если Путин считает, что российские силы способны на дополнительные успехи, он, скорее всего, отложит аннексию в надежде захватить с ее помощью больше территории. В этом случае его плохое руководство и украинские контрнаступления могут привести российскую армию к коллапсу. Путин также может попытаться сдержать российские атаки, одновременно мобилизовав дополнительные силы. В этом случае он мог бы отложить объявление об аннексии, ожидая прибытия подкрепления, чтобы получить больше территории для аннексии.

"Украина и ее западные партнеры, вероятно, имеют узкую возможность поддержать украинское контрнаступление на оккупированную украинскую территорию до того, как Кремль аннексирует эту территорию. Украина и Запад также должны разработать согласованный план реагирования на любую аннексию и на угрозу ядерной атаки, которая может последовать за ней. Политические и этические последствия многолетней российской оккупации юго-востока Украины будут разрушительными для долгосрочной жизнеспособности украинского государства. Жизненно важные национальные интересы Украины и Запада требуют срочной поддержки Запада для немедленного украинского контрнаступления", - отмечают американские аналитики.

"Москва может также аннексировать другие прокси-государства Кремля, такие как Южная Осетия (в Грузии) и Приднестровье (в Молдове). Такие действия России, скорее всего, последуют за установлением военного контроля над оккупированной Украиной и примут во внимание тот факт, что России почти наверняка не хватает военного потенциала для захвата частей Украины, включая Одессу", - считают аналитики.

Напомним, президент Финляндии рассказал, как сообщил Путину о подаче заявки в НАТО. При этом финский президент выразил надежду, что Путин не нападет на его страну.

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