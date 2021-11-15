Президент Российской Федерации Владимир Путин "приравнял" к российским товары из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он уже подписал соответствующий указ.
Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ.
Согласно документу, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получат гуманитарную поддержку. При этом сертификаты о происхождении товаров будут допускаться наравне с российскими к государственным закупкам.
В указе говорится, что российские власти пошли на такой шаг, чтобы защитить права и свободы жителей оккупированных украинских территорий, и не допустить "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады" и пандемии коронавируса.
Читайте такжеНарушение законов и обычаев войны: из-за обстрела боевиками села открыто уголовное производствоТаким образом, Кремль фактически признал свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе и решил усугубить ситуацию, интегрируя оккупированные территории Украины в российскую экономику.
Как ранее сообщал УНИАН, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тысяч военных.