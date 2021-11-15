Товары, произведенные в ЛДНР, будут принимать участие в госзакупках.

Президент Российской Федерации Владимир Путин "приравнял" к российским товары из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Он уже подписал соответствующий указ.

Об этом сообщается на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получат гуманитарную поддержку. При этом сертификаты о происхождении товаров будут допускаться наравне с российскими к государственным закупкам.

В указе говорится, что российские власти пошли на такой шаг, чтобы защитить права и свободы жителей оккупированных украинских территорий, и не допустить "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады" и пандемии коронавируса.

Читайте такжеНарушение законов и обычаев войны: из-за обстрела боевиками села открыто уголовное производствоТаким образом, Кремль фактически признал свое непосредственное участие в конфликте на Донбассе и решил усугубить ситуацию, интегрируя оккупированные территории Украины в российскую экономику.

Как ранее сообщал УНИАН, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой после того, как Москва собрала на границе более 90 тысяч военных.

Автор: Анастасия Горбачева