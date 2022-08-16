Президент рассказал, что просил у западных партнеров до полномасштабного вторжения РФ.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что не верил в возможность полномасштабной войны с Россией, несмотря на предупреждения от западных партнеров.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

"Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику - откуда они возьмутся, сколько людей и так далее - у всех было столько же информации, сколько и у нас. И когда я сказал: "Хорошо, если они идут отсюда и здесь будут тяжелые бои, можем ли мы получить оружие, чтобы остановить их?" Мы не получили его. Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума?", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что РФ ведет против Украины гибридную войну и еще задолго до 24 февраля нанесла энергетический, политический и финансовый удары.

"Им нужен был курс нашей валюты военного времени, чтобы у нас не было бензина. Вот и сделали все так: топлива не было, газа у нас не было, нас отрезали для того, чтобы отопительный сезон привел к дестабилизации внутри страны, и чтобы люди знали, что есть риски девальвации валюты, так они бы сняли деньги. В общем, они это сделали, чтобы мы перестали быть страной, а к моменту их вторжения уже были бы тряпкой, а не страной. Вот на что они делали ставку. Мы не пошли на это", - говорит глава государства.

По словам Зеленского, в будущем люди решат, правильно это было или нет. Он также добавил, что имел ощущение того, что россияне хотели подготовить Украину к мягкой капитуляции.

Отметим, ранее Зеленский заявил, что все российские террористы должны знать: они будут найдены и уничтожены.