Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов и нанесла врагу значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18: 00.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 6 БпЛА и один вертолет врага", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов врага.

Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели.

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За сегодня ВСУ отбили атаки оккупантов вблизи 11 населенных пунктов на востоке страны. Как сообщили в Генштабе, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Как отметил Арестович, у Путина осталось 25% ракет. Кремль еще может нанести массированный ракетный удар по Украине, но это будет "самоубийством".

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