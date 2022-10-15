Кремль еще может нанести массированный ракетный удар по Украине, но это будет "самоубийством"

Россия истратила уже три четверти своих ракет, теперь у Путина осталось только 25% от прежнего количества. Если Кремль и решит снова наносить массированные ракетные удары по Украине, то исчерпает все неприкосновенные запасы.

Об этом в эфире "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он прокомментировал заявления Путина о том, что сейчас у РФ "нет необходимости" наносить массированные ракетные удары:

"Переводится это так: мы оценили результаты этих ударов и их общую стоимость, и поняли, что они неэффективны, будем искать другие приемы и способы действий в данной конкретно ситуации, потому что результаты не удовлетворительны".

Также Арестович вспомнил информацию, которую сообщил министр обороны Алексей Резников. Так, у РФ было 900 "Искандеров", осталось 124, было 500 "Калибров, осталось 272, было 444 авиационных ракет типа "Х-101", "Х-555", а осталось 213. Эти цифры предоставила украинская разведка. Как отметил Арестович, информация является достоверной.

"1844 ракет было использовано, 609 осталось. То есть они три четверти из запасов израсходовали. Дальше называется "стратегически-неприкосновенный запас", нужный и важный для обороны страны. То есть он оставляется нормальными и думающими государствами, руководителями, на случай, если стране угрожает непосредственная опасность. А для ведения боевых действий на чужой территории "НЗ" не распечатывается ни при каких обстоятельствах. А вот они его уже распечатали, по "Калибрам" точно. И поэтому возникает вопрос: вот они начали работать с "НЗ", по крайней мере по "Калибрам", и опасно приближаются по другим видам к "НЗ", каковых результатов они достигают благодаря настолько рискованной стратегии?", - указал советник ОП.

По словам Арестовича, РФ "влупила" по трети наших энергетических объектов, потратила немалые деньги. Но уже через пару дней все заработало. Путин попросту выбросил деньги, отметил советник ОП. РФ обезоруживает сама себя, а теперь Кремль столкнулся с диллемой: стрелять малыми порциями и все собьют украинские силы ПВО, или стрелять большими порциями, но терять запасы и остаться без аргументов в самые короткие сроки.

"Из всех решений они выберут самое идиотское, как обычно. Возможно, два-три раза они попытаются нанести такие же удары. Еще по сто ракет позапускают разово, после таких ударов их 600 у них останется 400 ракет всех типов. А это вообще ничего. Это все равно, что ползти в бой, имея полтора рожка, чистое самоубийство", - добавил Арестович.

Он отметил, что РФ не может восстановить запасы ракет в ближайшее время. Именно поэтому сейчас Путин напоминает персонажа из анекдота.

"Российский Генштаб и Путин сейчас похожи на двух мужиков, которые вышли из казино, один полностью голый, второй в трусах. И голый, Путин, поворачивается к Генштабу и говорит: "знаешь, за что я тебя всегда уважал? За то, что ты всегда можешь вовремя остановиться", - пошутил Арестович.

Путин не способен остановиться. Он будет и дальше требовать "снять трусы" с Генштаба, добавил советник ОП.

Война РФ против Украины: как Путин терпит очередное поражение

Ранее УНИАН уже сообщал, что с начала полномасштабного вторжения украинские бойцы "минуснули" уже 64 700 оккупантов. В США также сообщили, что у России заканчивается критически важная для производства оружия микроэлектроника.

Несмотря на все провалы, РФ пытается наносить ракетные удары по Украине, однако иногда ракеты не долетают до цели и падают в Белгороде. Арестович объяснил, почему Кремль "бомбит сам себя".

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