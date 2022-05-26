В Генштабе ВСУ отмечают, что оккупанты "выдыхаются", но впереди у Украины еще очень много работы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила что Украина будет бороться до полного освобождения своих территорий в международно признанных границах.

Об этом она сказала во время брифинга.

Говоря об обороне украинцами Донецкого аэропорта и "Азовстали", Маляр отметила:

"Эти героические эпизоды российско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием тем, кто на 4-м месяце нашей борьбы снова достает из позорных Мюнхенских ящиков предательские идеи об умиротворении агрессора. Этот бессильный пацифизм мы отвергаем. Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах".

При этом она добавила, что президент России Владимир Путин может сохранить лицо, "убравшись прочь с наших территорий".

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что несмотря на значительные потери, которые несет враг, и деморализацию его личного состава, Москва продолжает терять на войне с Украиной огромные средства, бросать в бой все больше необученных воинов и пытаться захватить все больше украинской земли.

"Но противник выдыхается. И хотя впереди у нас еще очень много работы, мы не видим другого выхода, как дать врагу достойный отпор. Победа будет за нами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, как президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны.

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