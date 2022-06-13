Ранее такой датой считали 9 мая.

Ближайшая дата, к которой диктатор Путин может попытаться завершить активную фазу войны против Украины - 24 декабря.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, пишет сайт "Сегодня".

Как известно, ранее подобной "сакральной" датой для Путина называли 9 мая.

"Для меня ближайшая концептуальная дата - это 24 декабря этого года. Это столетие Советского Союза, дата, к которой они хотят что-то концептуально сделать - или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-то мощное мероприятие в Москве, так же всех пригласив. До 24 декабря они должны что-нибудь сделать", - прогнозирует Ягун.

"Мы думали, что это может завершиться к 9 мая - не завершилось. Думаю, что если будет активная фаза, как мы сражаемся, сдерживаем врага, понемногу отодвигаем его - ничего не изменится и к 24 декабря. Их даты - это их даты. У нас они совсем другие. Я же не говорю о 24 августа - 31 год восстановления независимости", - добавил он.

Ягун также рассказал, чем украинская армия отличается от российских оккупантов.

"Когда командующий ставит задачу, он доверяет командирам на местах, и они, даже не выполнив приказ, могут спокойно набрать высшее руководство и объяснить, почему они не выполнили приказ - нельзя было потому, не было того... И они точно знают, что это не предполагает, что их снимут, куда-то отправят, расстреляют, посадят. Эта мелкая якобы инициатива, все вещи и контакты, которые есть на глубинном уровне, совсем меняют психологию армии. Армия понимает, что их слышат", - рассказал генерал.

Ранее Ягун объяснил, что нужно Украине и России для перемен на фронте в свою пользу.