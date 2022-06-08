У оккупантов не хватает сил для дальнейшего наступления на позиции украинской армии, считает эксперт.

На сегодня армии РФ в Украине хватает сил лишь для того, чтобы вести активные действия на одном участке фронта на Донбассе – в Северодонецку. Однако для окончательного перелома в войне должна измениться ситуация внутри России.

Такое мнение высказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в эфире телеканала Freedom.

На вопрос, что нужно, чтобы переломить ход боевых действий в Украине, Ягун заявил, что пока не хватает перелома ситуации в России.

"Сейчас можно говорить о необходимости еще больше оружия, еще больше боеприпасов, мобилизации всех резервов, но нам не хватает перелома ситуации в России, которая бы дала нам понять, что они выдохлись на каком-то этапе. То, что они выдохлись – мы все почувствуем. Мы это уже чувствуем на поле боя", - отметил он.

Ягун напомнил, что оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля "сошлись на одном небольшом участке фронта и пытаются чего-то достичь только в Северодонецке".

"Все остальные либо в глухой обороне, либо какие-то небольшие обстрелы и еще какие-то вещи. Но каких-то активных продвижений точно нет. Просто реально нет у них сил и средств для активных боевых действий на каких-то широких фронтах", - пояснил он.

На вопрос, смогут ли российские войска пополнить свои растраченные резервы, генерал заверил, что в технике очень тяжелая ситуация для них.

"Человеческий ресурс пополнить легче, но для этого надо объявлять всеобщую мобилизацию. Если они не смогут сконцентрировать на наших фронтах от 200 тысяч человек и более, которые будут иметь нормальное обмундирование, вооружение и технику, переломить ситуацию на фронте им просто не удастся", - уверен Ягун.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев назвал сроки окончания войны в Украине по наличию западного вооружения. Он подчеркнул, что современное вооружение способно изменить ход войны, ведь оно в несколько раз мощнее российские аналоги.

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