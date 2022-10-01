Он добавил, что у России есть ядерный и подводный потенциал.

Глава оборонного штаба министерства обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что у российского президента Владимира Путина есть возможность атаковать западные системы связи из космоса.

Об этом пишет издание Mirror.

По его словам, Россия может атаковать GPS и спутники связи. Это повлечет за собой хаос для Запада.

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Сэр Тони отмечает, что агрессор может использовать в своих целях все - от диверсионных аппаратов и ядерных ракет до информационной войны.

Несмотря на то, что Путин проигрывает в Украине одно сражение за другим, а ВСУ освобождают территории, адмирал предостерегает от недооценивания возможностей России.

"У него есть возможности в космосе. Мы видели пример этого в конце прошлого года, когда Россия взорвала образовавший огромный мусор объект в космосе. У России есть ядерный потенциал, у России есть подводный потенциал", – отметил он.

Война в Украине: последние новости

На востоке и юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. По подсчетам западных аналитиков, в ближайшие дни защитники могут окружить ВС РФ в Лимане. Силы обороны активно работают над этим к западу, северу и северо-востоку от населенного пункта.

В ответ на успехи ВСУ в первые недели контрнаступления на Харьковском направлении, Путин объявил частичную мобилизацию в России. В связи с чем страну покинули сотни тысяч российских мужчин.

Мобилизацией Кремль пытается решить насущную проблему по пополнению резервов разбитых подразделений. Однако сами военные записывают видео, как их без предварительной подготовки бросают на горячие участки фронта.

30 сентября министр обороны Алексей Резников анонсировал хорошие новости с фронта и продолжение деоккупации.

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