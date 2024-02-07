Россия извлекает из музеев или хранилищ боевые танки для войны против Украины, в том числе Т-55.

Российские войска, дислоцированные в Украине, используют устаревшее вооружение. Пока Украина призывает западных партнеров предоставить больше оружия и боеприпасов, аналогичные призывы звучат от сторонников войны в России к своим лидерам.

Издание Newsweek пишет, что изображения имперских российских пулеметов и "куцых винтовок времен Первой мировой войны" вызвали ответную реакцию сторонников российского вторжения в Украину.

"Когда войскам нечего выдать, они получают устаревшее оружие", - говорится в Telegram-канале пророссийских солдат и блогеров, утверждающих, что они воевали против Украины в течение десяти лет. "Мы наблюдаем нарастающий кризис, когда российские войска не могут получить доступ к запасным частям".

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Российские войска используют устаревшее вооружение, в том числе пулемет Дегтярева времен Первой мировой войны, который "безнадежно устарел" к началу Второй мировой войны, и пулемет "Максим", изобретенный в 1884 году, заявил в начале месяца известный промосковский военный аналитик Ростислав Мокренко.

"Мы получили несколько отзывов от наших бойцов, которые сказали, что получили их для выполнения боевых задач", - написал в Telegram российский блогер Топаз. "Вы не можете быть серьезными, ребята. Во время повстанческих войн (речь идет о вторжении РФ на украинский Донбасс – УНИАН) мы с удовольствием стреляли из противотанковых ружей ПТРД образца 1940 года, винтовок Мосина-Наганта образца 1890 года и самозарядных карабинов СКС. Но сейчас другие времена, и нехватка пулеметов представляет собой реальную проблему, которую нужно решать".

Почти два года войны на территории Украины принесли большие человеческие жертвы, а также уничтожили огромное количество оружия, в том числе стрелкового. Обе стороны использовали старое оружие, но возраст не всегда означает снижение его эффективности.

"Некоторые виды оружия могут использоваться очень долго, поскольку они выполняют неизменную функцию", - говорит Сэмюэл Бендетт из американского аналитического центра Center for Naval Analyses. "Оружие, созданное много десятилетий назад, "по-прежнему актуально", потому что основополагающие принципы и тактика ведения войны не изменились".

"Автомату АК-47 уже почти 70 лет, и он мало изменился", - добавил Бендетт. "Неизменными остались и простые пистолеты-пулеметы, например, M2 Browning, который используется до сих пор".

По его словам, именно поэтому основной боевой танк Т-55, разработанный сразу после Второй мировой войны, до сих пор используется в бою.

В начале этого года украинские военные заявили, что одному из их военнослужащих удалось перехватить российскую крылатую ракету с помощью M2 Browning. Украина также активно использует крупнокалиберные пулеметы, пытаясь сбить беспилотники-камикадзе "Шахед" иранской разработки, которые часто запускает Россия.

Поступают сообщения о том, что Россия извлекает из музеев или хранилищ боевые танки для использования в Украине, в том числе Т-55.

В июле Министерство обороны Великобритании предположило, что российские экипажи устанавливали на танки самодельные взрывные устройства, прежде чем эвакуироваться, и направить танк к цели.

А по данным разведки, полученным из открытых источников, Россия использовала грузовики, выпущенные до Второй мировой войны, в ходе продолжающегося уже долгое время наступления на Авдеевку.

Оружие России - что есть у оккупантов

Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота РФ. Весной 2022 года он насчитывал 73 корабля. Украина уничтожила 13 суден, а после поражения ракетного катера "Ивановец" потери РФ составляют 20%.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что ориентировочные сроки использования всего имеющегося на военных складах РФ составляют два года.

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