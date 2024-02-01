810-я бригада отправилась воевать в Украину в феврале 2022 года с достаточно современными танками Т-80.

В 1980 году 810-я гвардейская бригада морской пехоты ВМФ СССР, базировавшаяся в Севастополе на Крымском полуострове, имела в своем распоряжении батальон танков Т-55 выпуска 1950-х годов.

В 2024 году 810-я гвардейская бригада морской пехоты ВМФ России, воюющая в Херсонской области на юге Украины, имеет в своем распоряжении батальон танков Т-55 выпуска 1950-х годов, пишет Forbes.

810-я бригада отправилась воевать в Украину в феврале 2022 года с достаточно современными танками Т-80. Но затем бригада была дважды уничтожена украинскими войсками и потеряла многие, если не все, свои Т-80.

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Таким образом, бригада, как и большая часть российских военных, отправилась в прошлое и перевооружилась старым оружием, которое Кремль извлек из долгосрочного хранения. Т-55 810-й бригады появились в недавнем репортаже российской новостной программы пропагандистов.

"Как 810-я перенеслась в 1980-е, не секрет. Бригада численностью 2500 человек, которая когда-то считалась "элитной", находилась на севере Херсонской области, когда осенью 2022 года украинские войска начали свое первое крупное контрнаступление", - отмечают журналисты.

В середине сентября 2022 года украинский Генеральный штаб заявил, что численность 810-й бригады сократилась до 15 процентов от первоначальной численности, а выжившие отказываются воевать.

Кремль воссоздал 810-ю бригаду в конце 2022 - начале 2023 года и передислоцировал ее обратно на юг Украины - на этот раз в Запорожскую область, к востоку от Херсона.

В июне 2023 года украинский корпус начал контрнаступление - второе за два года - и в ходе медленного и дорогостоящего наступления через траншеи и минные поля продвинулся на 10 миль в сторону удерживаемого Россией Мелитополя, что в 50 милях к югу от предыдущей линии фронта. Они нанесли большие потери обороняющимся российнам, а 810-я бригада была разгромлена.

Десантники заменили морскую пехоту в Запорожье, дав 810-й бригаде возможность восстановиться во второй раз. Осенью 2023 года бригада вернулась в Херсонщину. К тому времени украинцы подошли к реке Днепр.

В октябре 2023 года морские пехотинцы 35-й бригады морской пехоты Украины переправились через Днепр и захватили плацдарм в Крынках, узкой рыбацкой деревне на илистом левом берегу реки.

Украинские морские пехотинцы при поддержке агрессивной группы беспилотников и защищенных электронными помехами разгромили 810-ю бригаду на левом берегу, нанеся этому подразделению третье серьезное поражение за 20 месяцев.

Российские части на левом берегу - 810-я бригада, 104-я десантно-штурмовая дивизия и приданные им армейские полки - в совокупности потеряли не менее 157 машин, в том числе не менее 19 танков.

К настоящему времени 810-я бригада, вероятно, несколько раз теряла и заменяла все три дюжины танков в своем первоначальном танковом батальоне. Очевидно, что Кремль больше не может производить достаточное количество 43-тонных трехместных Т-80, чтобы полностью заменить Т-80, которые продолжает терять 810-я бригада.

"Это не должно вызывать удивления. По оценкам аналитиков Oryx, российские вооруженные силы с февраля 2022 года списали около 2500 танков всех типов. Это почти столько же действующих танков, сколько было у русских до начала войны", - сказано в материале.

Кремлю в 2022 и 2023 годах удалось построить или восстановить с хранения не менее 2000 запасных танков. Но сотни из них были Т-62 и Т-55 выпуска 1960-х годов.

Хотя некоторые из этих устаревших танков перед отправкой на фронт прошли скромную модернизацию, по крайней мере некоторые из Т-55 810-й бригады этого не сделали. 36-тонные четырехместные танки имеют оригинальные 100-миллиметровые пушки, оригинальные инфракрасные прожекторы и оригинальную стальную броню без дополнительных блоков динамической защиты.

Судя по всему, единственная дополнительная защита, которой пользуются морские Т-55, - это грубые экраны, приваренные к их башням в надежде взорвать украинские взрывные дроны до того, как они ударят по танкам.

"Вернувшись к своему состоянию 1980 года, 810-я бригада представляет собой микрокосм более широкой российской армии. Меньше обучения и старое оборудование для пожилых и менее квалифицированных новобранцев и призывников. Когда-то было время, когда Кремль мог назвать 810-ю бригаду "элитой". Сегодня это разрозненная толпа плохо обученных солдат, разъезжающих на танках музейного уровня", - отметили журналисты.

Потери РФ в Украине - детали

За прошедшие сутки, 31 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще тысячу российских оккупантов. Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России на войне против Украины составляют 386 230 человек.

Кроме того, было уничтожено много российской военной техники, в частности: танков ‒ 6322 (+12) боевых бронированных машин ‒ 11773 (+16) и тысячи единиц другой техники.

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