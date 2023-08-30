Михаил Подоляк объяснил, почему Украина имеет право наносить удары по российским военным объектам на оккупированной территории.

Михаил Подоляк объяснил, почему Украина имеет право наносить удары по российским военным объектам на оккупированной территории.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко ответил на угрозы ядерной войной, которые озвучил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В частности, Медведев устроил истерику, заявив, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры" и пригрозил НАТО приближающимся апокалипсисом.

Подоляк назвал Медведева "шутом при престоле", который передергивает слова и не понимает, о чем идет речь.

Как пояснил Подоляк, страны-партнеры пришли к консенсусу в том, что, согласно международному праву, в рамках оборонительной войны Украина имеет право любыми способами освобождать свою территорию, в том числе, нанося военные удары, разрушая военную инфраструктуру России, которая без каких-либо причин вторглась на территорию суверенного государства.

Именно поэтому Украина юридически имеет право уничтожать российские военные объекты и другие незаконные объекты (такие как Керченский мост) на территории, которую захватили оккупанты. В том числе, на территории Крыма.

"Этот субъект (Медведев – УНИАН), который имеет низкий интеллект, формально окончил МГУ, но в юриспруденции такой же специалист как, собственно, был в президентстве. Возможно, мы можем с ним провести дискуссию о сортах виски, хотя я даже в этом сомневаюсь, потому что это нелепый персонаж, который память имеет недлинную", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил: в рамках международного права любая военная поддержка Украины абсолютно легитимна, законна в силу того, что именно Украина ведет оборонительную войну. Россия наоборот – ведет агрессивно-оккупационную войну. Соответственно, любая военная поддержка, которую кто-то оказывает РФ, незаконна и будет иметь чрезвычайные последствия – не только санкционного характера, а и юридического. По словам Подоляка, Медведев должен был бы это осознать.

Подоляк также акцентировал, что другие страны не принимают непосредственного участия в войне на стороне Украины. Он подчеркнул: воюет Украина, и есть отдельные граждане, которые по зову сердцу идут защищать украинских детей. Но они при этом подписывают индивидуальные контракты, но не являются официально уполномоченными своими государствами.

"Этот трусливый представитель трусливой российской политической элиты... Эту войну нужно довести до конца, выиграть ее, чтобы он сидел на скамье подсудимых и оттуда уже угрожал, как он будет испепелять в ядерном пепле, и всем будет рассказывать сказки о четырех всадниках апокалипсиса. Правда, я думаю, что когда его усадят на скамью подсудимых, он не сможет и слова сказать, потому что алкоголь разрушительно влияет на мозговые клетки", - сказал Подоляк.

Он акцентировал на том, что Медведев неадекватен в своей оценке реального мира.

Медведев угрожает миру ядерной войной

Напомним, заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нашел "доказательства участия Запада в войне против России". По его словам, Украина якобы объявила, что "согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму". Он считает, что это юридически значимое доказательство соучастия "Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры". Медведев также пригрозил странам НАТО и добавил, что "пророчество Апокалипсиса все ближе".

Вас также могут заинтересовать новости: