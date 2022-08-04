Оккупанты пытаются наступать в районе Песков, но успеха не имеют, боевые действия продолжаются.

Попытки наступления российских захватчиков в районах Долины и Богородичного Донецкой области провалились.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник сосредоточивает основные усилия на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Оккупанты продолжают боевые действия для удержания временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Отмечается, что сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь не обнаружено", - говорится в сообщении.

С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны враг применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведовка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Великая Рыбица Сумской области. Вел воздушную разведку.

На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Великая Камышеваха.

"Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством", - отмечено в сводке Генштаба.

На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку беспилотниками.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. У четырех последних населенных пунктов для ударов оккупанты задействовали авиацию.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются", - подчеркнули в Генштабе.

На Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из танков и различных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

"Враг совершил очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - сказано в сводке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел, осуществляет обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения. Нанес авиационные удары вблизи Новополя. Безуспешно пытался прорвать оборону неподалеку Марьинки, понес потери и отошел, добавили в Генштабе.

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 4 августа 2022 года россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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