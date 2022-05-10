Он отметил, что Геббельсу и в голову не приходило, например, объявить, что Германия освобождает Россию, а россияне сами себя бомбят для того, чтобы дискредитировать мирного Фюрера.

Социолог Игорь Эйдман выразил мнение, что российские пропагандисты даже "переплюнули" своего учителя Геббельса в той нелепице, которую они говорят обществу о событиях в Украине.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"В общем, российские пропагандисты, которые особо "присели" мощно на российском телевидении, они действительно безусловные ученики Геббельса... Известны принципы Геббельса: чем абсурднее ложь - тем скорее в нее поверят, ложь должна быть совсем дикая, однонаправленная, враг должен быть один, чтобы мысли мещанина "не растекались" - его нужно "шельмовать" как можно чаще и повторять эту пропаганду. И чем чаще ее повторяешь, чем она проще, примитивнее, тем легче ее усваивают люди. Абсолютно так работает российское телевидение, мы это видим прекрасно", - сказал социолог.

Он отметил, что российские пропагандисты даже "переплюнули" своего "учителя" в нелепице, которую они говорят обществу о событиях в Украине.

"Кое-где они "переплюнули" даже и Геббельса. То есть Геббельсу и в голову не приходило, например, объявить, что Германия освобождает Россию, а русские сами бомбят себя для того, чтобы дискредитировать миролюбивого Фюрера. То есть, примерно то же самое в отношении Украины говорит российская пропаганда, это сами украинцы будто себя бомбят, разрушают свои города, то есть до такого безумия не доходил даже Геббельс. Представляете, что Геббельс, например, сказал бы, что Россия взяла в осаду Ленинград, чтобы дискредитировать Германию, что люди специально умирают от голода, чтобы таким образом "бросить тень" на мирного Фюрера?! Вот примерно до такой нелепости "пала низко" российская пропаганда", - отметил Эйдман.

Напомним, американский военный историк проанализировал возможные будущие ходы Путина.

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