По их словам, у России нет ни кадров, ни техники, которая сравнится с западным вооружением.

На российском ТВ кремлевские пропагандисты внезапно заявили, что всеобщая мобилизация не поможет России выиграть войну в Украине. У РФ нет кадров и резервов техники, которая сравнится с западным вооружением.

В ролике ниже присутствует выдержка из пропагандистского эфира, где идет обсуждение мобилизации.

"Представим, что, например, […] объявлена мобилизация. Вот когда мы получим, например, первый истребительно-авиационный полк мобилизации? К Новому году будет. У нас нет ни резерва, ни пилотов, ни летного состава, ни самолетов. Поэтому мобилизация в этом плане мало что дает", — заявил пропагандист и журналист россСМИ Михаил Ходаренок.

В похожем ключе он высказался о строительстве кораблей и формировании танковых дивизий. Первое новое боевое судно удастся создать только через два года, по словам Ходаренка. А танковое подразделение придется готовить как минимум три месяца, да и то без современного вооружения. Запасов последнего в России нет, а оставшаяся техника не может сравниться с западными образцами, которые присылают Украине. Согласно данным Генштаба ВСУ, в РФ уже пытаются модернизировать танки 1970-80 годов.

Напомним, по данным украинской разведки, 9 мая Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что российское командование предложит проводить ее скрытно. Тем временем в Офисе президента Украины мобилизацию в РФ назвали "национальным стартапом" по выкачиванию последних денег из населения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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