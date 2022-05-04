В то же время, он раскритиковал тех, кто до сих пор боится разозлить Путина, мол РФ, несмотря на провалы своей армии в Украине, еще может выиграть тем или иным способом.

Проиграв битву за Киев, российский военный преступник Владимир Путин перебросил все оставшиеся силы на восток в попытке взять под контроль регион Донбасса.

Прогресс путинской армии был "медленным и неравномерным" еще до того, как западные страны начали снабжать Украину тяжелым вооружением. Освоив его, украинские военные будут способны начать контрнаступление с возвращением захваченных РФ территорий, пишет американский военный историк российского происхождения Макс Бут в колонке The Washington Post.

Что в таком случае будет делать Путин? Существует широко распространенное беспокойство, будто он может позволить себе проиграть, и поэтому удвоит ставки. Он мог бы "укрепиться" либо с помощью регулярных военных сил, либо с помощью химического или ядерного оружия. Некоторые журналисты и так называемые "консультанты Кремля" все еще ожидают, что Россия, несмотря на провалы своей армии в Украине, еще может выиграть в том или ином способе.

Бут приводит аргументы, почему это не так – даже если вскоре глава Кремля и объявит Украине войну (до сих пор он пытался выдать вторжение за "специальную военную операцию") и проведет масштабную мобилизацию.

Он думает, что сможет разгромить Украину, приплюсовав еще больше танков и живой силы. Однако это только повысит риск массовых протестов, а желаемого результата на поле боя, скорее всего, не принесет.

Историк отмечает, что, несмотря на стомиллионное население, у Путина нет большого тренированного резерва. РФ мобилизует около 260 тыс. солдат в течение одного года. Но даже если бы Путин отправил всех военнообязанных в Украину (а он пока обещает этого не делать), им все равно понадобится минимум четыре месяца на обучение – и даже это приведет к формированию низкокачественных, немотивированных войск.

Помимо нехватки тренированного резерва и вероятной нехватки боеприпасов и современного оборудования, основная проблема россиян – логистика. Историк уверяет, что даже если бы Россия бросила в бой множество плохо обученных призывников, ей все равно было бы трудно их снарядить.

Почему они думают, что могут организовать поставки для большей армии, если им не удается справиться с поставками для 150 тысяч человек?

Другой широко обсуждаемый сценарий – применение химического или ядерного вооружения. Российские пропагандисты регулярно угрожают развязать ядерную войну, если их войска проиграют в Украине, а сам Путин бряцает ядерной саблей, чтобы запугать Запад. Наименее вероятный сценарий одновременно наиболее апокалиптическим: Россия атакует страны НАТО с обычным или ядерным оружием. Однако Путин вряд ли решится на самоубийство и вполне осознает, что реакция США на такое была бы сокрушительной.

Вероятно, в таком случае Кремль применит тактическое ядерное оружие против украинских военных баз или населенных пунктов. Тогда НАТО сможет использовать неядерный арсенал, чтобы уничтожить остатки черноморского флота РФ и значительную часть ее армии в Украине и вокруг нее.

Это потрясло бы преступный режим Путина до основания.

Автор резюмирует, что хотя мир и не может предупредить эскалацию со стороны Путина, однако может гарантировать ему, что цена, которую придется заплатить за это, будет для России слишком высокой. Однако в случае победы это бы лишь подбодрило диктатора к дальнейшей агрессии – так же, как и остальные страны-изгои.

Как пишет британское издание The Guardian, переломный момент войны в Украине произойдет уже в этом месяце. Журналисты отмечают, что сейчас ВСУ не способны на контратаки и возвращение своих захваченных территорий. Однако ситуация должна измениться как только в страну прибудет последняя волна западного оружия.

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